Deslizamento de terra deixa 23 mortos na Colômbia

Reuters - Um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no noroeste da Colômbia matou pelo menos 23 pessoas e feriu dezenas em uma rodovia movimentada, informaram as autoridades neste sábado (13).

O deslizamento de terra, que ocorreu na tarde de sexta-feira (12), cobriu uma estrada que liga as cidades de Quibdo e Medellín, na província de Choco.

Pelo menos 35 pessoas também ficaram feridas e um número desconhecido ainda está desaparecido, pois a lama engoliu completamente vários carros na estrada, segundo as autoridades.

"A extração de corpos continua", disse o governador de Choco em um comunicado compartilhado nas redes sociais.

Imagens nas mídias sociais mostraram o momento em que um grande pedaço de terra se desprendeu de uma montanha e caiu em cima de vários carros que se deslocavam pela estrada inundada abaixo.

A estrada foi fechada pela Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres (UNGRD) da Colômbia.

