Deslizamento de terra soterra ônibus e deixa mais de 30 mortos na Colômbia, diz governo

Reuters - Pelo menos 33 pessoas morreram quando um deslizamento de terra soterrou um ônibus no noroeste da Colômbia no domingo, e nove outras foram resgatadas com vida, disse o ministro do Interior do país.

O deslizamento de terra, causado por fortes chuvas, atingiu o veículo entre Pueblo Rico e Santa Cecilia, na província de Risaralda, cerca de 230 quilômetros a noroeste da capital Bogotá.

"Já encontramos 33 pessoas mortas, incluindo três menores, e resgatamos nove pessoas vivas, quatro delas em estado crítico", disse o ministro do Interior, Alfonso Prada, a repórteres na segunda-feira.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, descreveu o incidente como uma tragédia em uma mensagem no Twitter.

"Solidariedade às famílias das vítimas", disse Petro, prometendo apoio do governo nacional.

O prefeito de Pueblo Rico, Leonardo Fabio Siagama, disse a jornalistas que os corpos estavam sendo levados para um ginásio coberto da cidade, normalmente usado para esportes.

O ônibus viajava de Cáli, terceira maior cidade da Colômbia, para o município de Condoto, na província de Choco.

A Colômbia tem sido atingida por uma estação chuvosa excepcionalmente forte, atribuída ao fenômeno climático La Niña.

Eventos ligados a fortes chuvas mataram mais de 216 pessoas e deixaram 538.000 desabrigados até agora em 2022, segundo estatísticas do governo. Outras 48 pessoas ainda estão desaparecidas em todo o país.

