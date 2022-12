Díaz-Canel agradece a López Obrador por solidariedade com Cuba

O México, cujas relações com Cuba são históricas, foi o único no continente que não as rompeu com Havana após o triunfo da Revolução Cubana em 1959 edit

247 - O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeceu ao seu homólogo mexicano, Andrés M. López Obrador, "a ajuda generosa e solidária prestada a Cuba", especialmente em 2022, informou o presidente cubano nesta quarta-feira (28).

Segundo Díaz-Canel, "foi muito agradável conversar por telefone com o irmão presidente" do México, com quem mantém uma relação próxima, evidenciada nas trocas de visitas oficiais no último ano.

Da mesma forma, o presidente cubano assinalou que durante a conversa telefônica que teve com seu homólogo mexicano "manifestou satisfação com o excelente estado das relações bilaterais" entre México e Havana.

O México, cujas relações com Cuba são históricas e foi o único no continente que não as rompeu com Havana após o triunfo da Revolução Cubana em 1959, mantém uma posição de condenação ao bloqueio estadunidense contra a ilha.

Durante este ano, o governo de López Obrador enviou pessoal da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) e da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena), além de equipamentos especializados, para ajudar a apagar o incêndio de grandes proporções na base de combustíveis de Matanzas, no oeste de Cuba.

Da mesma forma, o México também enviou ajuda da estatal Comissão Federal de Eletricidade (CFE) a Cuba após a passagem do furacão Ian, no final de setembro.

Em maio, o presidente mexicano em sua primeira viagem internacional incluiu Havana e manteve reuniões com o presidente cubano Díaz-Canel, além do ex-presidente Raúl Castro, segundo informações da época. Nessa viagem recebeu a Ordem José Martí, a mais alta condecoração do país.

