Díaz-Canel critica Biden por estender a lei que apoia o bloqueio econômico contra Cuba

ARN - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticou seu homólogo americano, Joe Biden, por estender a aplicação da chamada "Lei do Comércio com o Inimigo", que apoia o bloqueio econômico e comercial contra a ilha.

O presidente democrata assinou na sexta-feira a prorrogação por mais um ano do estatuto que expirou em 14 de setembro. “Biden não ousou tirar o 'pretexto' e assinou pela continuidade do bloqueio. O crime durou muito tempo, mas a revolução cubana sobreviverá”, disse Díaz-Canel no Twitter.

Na mesma linha, o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, afirmou que “ao estender a aplicação da Lei do Comércio com o Inimigo, Biden se torna o 12º presidente dos Estados Unidos a ratificar o quadro que sustenta a política de abusos contra Cuba”.

Da mesma forma, o chanceler cubano lembrou que o bloqueio contra a ilha é repudiado por vários atores da comunidade internacional e rejeitado pela grande maioria dos países na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Em 1962, o ex-presidente norte-americano John F. Kennedy recorreu pela primeira vez a esta lei, que data de 1917, para implementar o bloqueio econômico contra Havana. Desde então, Cuba é atualmente o único país do mundo sancionado por essa lei.

