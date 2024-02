Díaz-Canel participa da inauguração do Congresso de Educação em Cuba

O fórum, convocado pelo Ministério do Ensino Superior cubano, conta com a participação de mais de duas mil personalidades e especialistas de 40 países edit

Prensa Latina - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participou nesta segunda-feira (5) da inauguração do 14º Congresso Internacional de Educação Superior que se reunirá até o dia 9 no Palácio de Convenções de Havana.

O fórum, convocado pelo Ministério do Ensino Superior cubano (MES), conta com a participação de mais de duas mil personalidades e especialistas de 40 países.

O presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular (parlamento) Esteban Lazo e o primeiro-ministro Manuel Marrero também participaram da reunião.

O Congresso proporcionará a oportunidade de estabelecer alianças, acordos e vínculos de cooperação, disse recentemente à imprensa o vice-ministro cubano do Ensino Superior, Reynaldo Velázquez.

Em coletiva de imprensa, o responsável explicou que o fórum continuará o caminho das contribuições do conhecimento para enfrentar os desafios globais contidos na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

