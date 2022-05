Díaz-Canel sobre Cúpula das Américas: "EUA se autodenominam promotores da democracia, mas não garantem espaço plural"

Líderes de diversos países da América Latina e do Caribe se opuseram à exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela do encontro regional edit

Apoie o 247

ICL

ARN - A abertura da XXI Cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América-Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), nesta sexta-feira em Havana, foi marcada pelas referências dos presentes à organização da Cúpula das Américas e à possibilidade de que o país anfitrião, os Estados Unidos, exclua Cuba, Nicarágua e Venezuela.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, assegurou no início da reunião que "os Estados Unidos afirmam ser promotores da democracia, mas não são capazes de garantir um espaço plural, desrespeitam as diferenças e mais uma vez ignoram a demanda para uma verdadeira cimeira com todos os países do continente".

Chefes de Estado e outros representantes dos dez países membros desse mecanismo de integração regional participam da reunião em Havana, na qual alguns se manifestaram contra as declarações de altos funcionários dos Estados Unidos que declararam que Cuba, Nicarágua e Venezuela não serão convidados para a Cúpula das Américas por "desrespeitar a democracia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre isso, Díaz-Canel acrescentou que não é hora de dividir, mas de unir e dialogar. " A IX Cúpula das Américas significará um retrocesso nas relações hemisféricas se os Estados Unidos não convidarem todos os Estados soberanos do continente", disse ele, agradecendo a posição dos países da América Latina e do Caribe que rejeitaram "tentativas para Washington" para dividir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse sentido, sustentou que a Cúpula das Américas não deve ter exclusões e que não é uma cúpula dos Estados Unidos e seus convidados segundo simpatias políticas.

Por sua vez, o presidente da Bolívia, Luis Arce, comentou: “rejeitamos veementemente a exclusão de nações irmãs da Cúpula das Américas e reitero minha decisão de não participar da Cúpula se algum país da região for excluído”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nicolás Maduro , chefe de Estado da Venezuela, também expressou sua “firme e absoluta rejeição à visão imperial que busca excluir os povos das Américas”, segundo a conta da ALBA no Twitter. "Nós nos reunimos para dar o debate, para estabelecer uma posição muito clara sobre a reunião que eles estão convocando em Los Angeles, e uma rejeição firme, contundente e absoluta da visão imperial que busca excluir os povos das Américas", disse ele. disse.

O primeiro-ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, disse em seu discurso virtual que considera inaceitável que países do hemisfério não sejam aceitos no evento. "Os Estados Unidos são os anfitriões, mas não podem decidir quem convidam e quem não convidam", disse ele.

A conta cubana no Twitter citou o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas , Ralph Gonsalves, que ratificou sua posição de que "não pode ocorrer uma reunião hemisférica na qual um país seja excluído". Ele acrescentou que já recebeu o convite, mas que não vai participar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

a

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE