Dilma e Mercadante vão representar PT em posse de Gustavo Petro na Colômbia

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro Aloizio Mercadante serão os representantes do PT na posse de Gustavo Petro, presidente eleito da Colômbia, no dia 7 de agosto. A informação é da coluna Painel da Folha de S. Paulo.

O partido envia nomes 'de peso' para prestigiar um aliado político na América do Sul. O PT apoiou Petro em sua campanha presidencial contra Rodolfo Hernández, um populista de direita tratado como 'outsider' pela grande mídia.

Petro, por sua vez, é alinhado com a esquerda e defende pautas como a reforma agrária, uma taxação maior dos superricos para reduzir as desigualdades no país e o enfraquecimento do narcotráfico com maiores investimentos na economia do interior.

