Diplomata venezuelano Alex Saab recorre contra decisão de tribunal dos EUA que o mantém sequestrado

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 28 de dezembro (Sputnik) - O diplomata venezuelano Alex Saab recorreu contra a recente decisão de um Tribunal dos Estados Unidos de não arquivar seu caso com base em sua imunidade diplomática, de acordo com um documento do tribunal divulgado nesta quarta-feira (28).

"Notifica-se que... o réu no caso acima mencionado apela ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Décimo Primeiro Circuito da Ordem Final sobre a Moção do Réu para Rejeitar a Acusação (ECF No. 197), registrada em esta ação em 23 de dezembro de 2022", disse o documento.



Na semana passada, um juiz dos EUA rejeitou a moção de Saab para anular as acusações contra ele com base em seu status de imunidade diplomática. O governo dos EUA argumenta que Saab não estava viajando como enviado especial do governo venezuelano no momento de sua prisão, de acordo com os documentos do tribunal.

Saab foi extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos em outubro de 2021, mas se declarou inocente das acusações de envolvimento em crimes financeiros relacionados a violações das sanções dos EUA impostas contra o Irã. O governo dos EUA retirou as acusações mais graves de lavagem de dinheiro contra a Saab.



Em junho de 2020, as autoridades de Cabo Verde prenderam Saab com base em um mandado de extradição dos EUA enquanto ele viajava para o Irã em uma missão humanitária para o governo venezuelano.



O governo venezuelano disse que Saab foi sequestrado pelo governo dos EUA e prometeu buscar ajuda de organizações internacionais para libertar o diplomata.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.