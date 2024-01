Dirigente socialista da Venezuela defende unidade das forças chavistas para vencer eleição

Apoie o 247

247 - O primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expressou nesta segunda-feira (8) sua convicção na unidade das forças do chavismo e previu uma vitória sobre a oposição nas eleições presidenciais de 2024.

“Isso não tem nada a ver com triunfalismo, tem a ver com uma realidade”, disse o líder político na sua tradicional coletiva de imprensa de toda segunda-feira.

Cabello afirmou que o país tem uma “oposição dividida em mil pedaços”, sem definições e pendurada em esperanças que não serão concretizadas.

Eles acreditam que o candidato e o presidente serão eleitos nos Estados Unidos, afirmou, e ressaltou que nas eleições venezuelanas são os venezuelanos que vão vencer.

Cabello, que é também líder do Bloco Pátria na Assembleia Nacional, destacou que as forças que seguiram o comandante Hugo Chávez (1954-2013) foram consolidadas numa única frente revolucionária.

Refletiu que com a morte do líder bolivariano, a direita pensava que a Revolução chegaria ao fim.

Enfrentamos a dor mais dura com a perda de Chávez e a oposição pensou que com a sua saída as forças chavistas ficariam divididas, mas pelo contrário, “unimo-nos mais”, sublinhou.

O líder do PSUV disse que a partir da unidade tentaram manter o legado do Comandante Supremo e como ele não estava “entendemos que juntos devemos tentar ser Chávez”, porque divididos “não vamos a lugar nenhum” e ninguém jamais será capaz de se opor a isso, observou ele.

Cabello referiu-se à vantagem de poder contar com um Partido, que tem os seus regulamentos, os seus códigos e mecanismos, que são aplicados.

Hoje temos total e absoluta certeza da unidade das forças do chavismo, afirmou, e descartou qualquer luta dentro das fileiras.

Que façam as contas confiando nas divisões do chavismo “porque vão fracassar mais uma vez”, disse.

O político venezuelano, referindo-se aos setores da oposição, certificou que não são os seguidores de Chávez que geram lutas internas e anunciou que nas eleições presidenciais de 2024 “vamos com um só candidato”.

