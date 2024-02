Ditadura de Milei prendeu 18 manifestantes nos protestos contra a 'Lei Ônibus'

Apoie o 247

247 - A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, afirmou que 18 pessoas foram detidas nos protestos registrados perto do Congresso após a aprovação em geral da 'Lei Ônibus' de choque neoliberal, informa o canal RT.

"Já são 18 detidos, mais os da cidade, pelos estragos no Congresso", escreveu em suas redes sociais. Bullrich destacou que dois dos detidos são de nacionalidade chilena, "um conhecido por participar da destruição total do país irmão em 2019". "Agora, aqui, fingindo ser fotógrafo enquanto incendiava tudo? Vamos a fundo na causa, investigar cada um dos envolvidos e pedir a expulsão dos dois chilenos participantes deste desastre". >>> SAIBA MAIS: Deputados da Argentina aprovam 'Lei Ônibus' em meio a repressão nas ruas

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na sexta-feira o projeto de lei do governo de Javier Milei. A votação foi marcada pela repressão policial aos manifestantes que, durante três noites seguidas, estiveram em frente ao Congresso em Buenos Aires para exigir que os deputados rejeitassem o projeto. >>> SAIBA MAIS: Polícia argentina agride manifestantes contrários às reformas neoliberais de Milei (vídeos)

Os regulamentos propostos por Milei, que, na sua versão original, procuravam modificar completamente o funcionamento do país em termos políticos, econômicos e sociais, foram drasticamente cortados devido à pressão popular e política.

