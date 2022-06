Dois dias depois do resultado, Itamaraty cumprimenta Gustavo Petro por eleição na Colômbia

Apoie o 247

ICL

247 com Reuters - O Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta terça-feira um comunicado em que cumprimenta Gustavo Petro, eleito no domingo presidente da Colômbia.

"O governo brasileiro congratula o senador Gustavo Petro por sua eleição à Presidência da Colômbia", disse o Itamaraty.

"Ao desejar ao presidente eleito êxito no desempenho de suas funções, o governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade e o aprofundamento das relações bilaterais com a Colômbia, com vistas ao bem-estar, prosperidade, democracia e liberdade de nossos povos", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda-feira, ainda sem se manifestar oficialmente sobre a eleição de Petro, o presidente Jair Bolsonaro disse apenas a apoiadores que ele é um “um ex-guerrilheiro da esquerda”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A posição do governo brasileiro sobre a vitória de Petro, o primeiro candidato de esquerda eleito presidente no país, seguiu o roteiro de outros chefes de Estado eleitos desse mesmo espectro ideológico, sem que os cumprimentos partam do próprio Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em dezembro, o Brasil só cumprimentou o chileno Gabriel Boric, também em uma nota do Itamaraty, quatro dias após o governo daquele país confirmar a eleição de Boric para a Presidência.

Bolsonaro não foi à posse de Boric e escalou o vice-presidente Hamilton Mourão para representar o governo em março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE