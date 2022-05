Economia do Peru cresce 3,84% no primeiro trimestre

Apoie o 247

247 - A economia peruana cresceu 3,84% no primeiro trimestre de 2022 em relação aos três primeiros meses do ano passado, devido ao bom desempenho da produção na maioria dos setores econômicos, informou neste domingo, 15, o Instituto Nacional de Estatística e Informática. As exceções foram os setores de pesca, mineração e hidrocarbonetos e o financeiro. O Banco Central de Reserva previa um crescimento de 4%.

Segundo o jornal El Comercio, o relatório técnico indicou que a produção nacional teve um aumento de 3,79% em março deste ano em relação ao mesmo mês de 2021, mas ficou em uma faixa inferior à alcançada em fevereiro, em que a economia peruana subiu 4,9 %.

O Ministério das Finanças do Peru espera que a economia cresça 3,6% em 2022.

