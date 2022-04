El Salvador: governo Bukele recorre ao "uso desnecessário e excessivo da força" no regime de emergência, diz ONU

Apoie o 247

ARN - O Escritório das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos expressou nesta terça-feira sua preocupação com as medidas tomadas em El Salvador, onde vigora há dez dias o estado de emergência devido a uma onda de assassinatos. A porta-voz do gabinete, Liz Throssell, disse que a Polícia Nacional e as Forças Armadas recorreram ao "uso desnecessário e excessivo da força" durante as operações neste período.



A porta-voz se preocupou “do ponto de vista dos direitos humanos” com as recentes emendas ao código penal de El Salvador, “ao incluir penas altas, também para menores, enquanto as garantias do devido processo foram enfraquecidas”. Aprovado pela maioria oficial, o aumento das penas é de 20 para 30 anos por pertencer a grupos ilegais e de 40 para 45 para "líderes".



Throssell explicou que a violência das gangues e o dever do Estado de garantir a segurança da população “devem ser feitos de acordo com a lei internacional de direitos humanos”.



A ONU tem um registro de 5.747 detidos desde o início do estado de emergência, o mesmo número que o governo tratou nesta segunda-feira, e alertou que alguns sofreram "tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes".

Regime de exceção

Nas últimas semanas, os atos de violência aumentaram no país e isso levou o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pedir à Assembleia Nacional que aprovasse o regime de emergência por 30 dias para "restaurar a ordem e a segurança cidadã".



Durante os primeiros dias da aplicação deste regime, Bukele ordenou ao Vice-Ministro da Justiça e Diretor-Geral do Centro Penal, Osíris Luna, que decretasse "mais uma vez" o confinamento total das prisões. "Ninguém sai para o pátio", escreveu ele em sua conta no Twitter. Na mesma linha, o vice-ministro respondeu: "a ordem é cumprida imediatamente, esses criminosos NÃO verão a luz do dia".



Tanto Bukele quanto Luna promoveram publicamente os maus-tratos aos prisioneiros. "Todo o sofrimento que esses bastardos fizeram à população, vamos colocá-los nas prisões", disse Luna em entrevista recente, na qual também elogiou o fato de os presos comerem apenas duas vezes por dia, às 9h e às 12h. Em um discurso na noite de segunda-feira, Bukele ameaçou parar de alimentar membros de gangues detidos se aqueles que estão livres buscarem vingança.

