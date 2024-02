El Salvador: Tribunal Supremo Eleitoral declara improcedente pedido para anular eleição legislativa

Apoie o 247

Agência Sputnik - O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de El Salvador declarou "improcedente" um pedido de três partidos de oposição para anular as eleições legislativas de 4 de fevereiro, que deram uma vitória esmagadora aos candidatos do governo salvadorenho, anunciou a representante de um desses partidos.

"Nos notificaram (o TSE) que é improcedente o recurso de nulidade por não reunir os requisitos formais", afirmou à imprensa a secretária-geral do partido Vamos, Cesia Rivas.

Vamos, junto com os partidos de direita Aliança Republicana Nacionalista (Arena) e Nuestro Tiempo, apresentaram na segunda-feira ao tribunal eleitoral o pedido de anulação da eleição legislativa, informou a agência de notícias AFP.

Os três partidos alegavam "irregularidades" em torno das eleições legislativas, onde o partido Nuevas Ideas (NI) do presidente reeleito Nayib Bukele dominará o Congresso, após ganhar 54 dos 60 assentos.

Bukele foi reeleito com impressionantes 84,65% dos votos na disputa presidencial simultânea à legislativa, de acordo com a apuração oficial.

Para Rivas, a decisão "confirma que o tribunal não está do lado da lei, mas do lado obediente do que diz o oficialismo".

Um dos juízes do TSE, Noel Orellana, afirmou que o pedido de anulação das eleições legislativas "não satisfaz" os "requisitos de procedência", pois os peticionários "não estabeleceram concretamente as irregularidades alegadas".

Horas antes de o TSE oficializar os resultados da eleição legislativa, esses três partidos de oposição pediram a anulação por supostas "irregularidades" e também solicitaram que a eleição fosse repetida "devido às graves violações dos direitos políticos dos cidadãos e de todos os candidatos", disse na época à imprensa a deputada Claudia Ortiz, do Vamos.

"Não houve garantia na cadeia de custódia", afirmou Ortiz ao se referir aos pacotes com as cédulas com os resultados da eleição e acrescentou: "alguns pacotes pareciam ter sido abertos e qualquer um poderia ter colocado ou retirado cédulas de votação".

Além disso, o presidente da Arena, Carlos García Saade, afirmou que "o sistema informático para a contagem de votos da votação legislativa não funcionou" no dia das eleições.

Em comunicado, no sábado, a missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) manifestou estar "preocupada" com "o atraso e a falta de uniformidade na apuração final".

Por sua vez, o Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, que ficou em segundo lugar na eleição presidencial, não terá representação no Parlamento.

No novo Congresso, NI tem uma supermaioria qualificada ou especial (45 votos) suficiente para tomar decisões como manter o regime de exceção com o qual sustenta a luta contra as gangues.

Enquanto isso, os partidos Democrata Cristão (PDC) e Vamos obtiveram cada um um assento no Congresso que, após uma reforma na lei eleitoral, passará de 84 deputados para 60 a partir de 1º de maio próximo, quando inicia o mandato da nova legislatura.

