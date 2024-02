Eleições em El Salvador terminam com o presidente Nayib Bukele como favorito

De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de 3.000 observadores foram credenciados para garantir o bom funcionamento do pleito. O atual governante tem cerca de 90% de aprovação edit

247 - As eleições presidenciais e legislativas foram concluídas neste domingo (5) em El Salvador. O presidente Nayib Bukele é favorito à reeleição. O Tribunal Supremo Eleitoral concluiu a votação às 17h locais (20h de Brasília). Havia 6,2 milhões de eleitores aptos a comparecer às urnas. De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de 3.000 observadores foram credenciados para garantir o bom funcionamento do pleito. O atual governante tem cerca de 90% de aprovação.

"É importante que votemos, para garantir que tenhamos uma Assembleia Legislativa que possa continuar aprovando o regime de exceção", disse o presidente, a poucos minutos do fim da votação, conforme relatos da agência AFP.

O país localizado na América Central está em estado de exceção desde 2022. Mais de 70 mil pessoas foram presas sob suspeita de pertencerem a gangues. Bukele ergueu uma prisão de segurança máxima onde mais de 100 detentos são mantidos nas suas celas sem colchões.

O presidente pediu aos salvadorenhos que apoiassem a continuidade do estado de exceção, para preservar as conquistas "da guerra" contra os grupos criminosos. "Pela primeira vez na História, El Salvador tem uma democracia, e não sou eu que digo isso, e sim o povo", disse ele, acrescentando que o país vai ter "um período de prosperidade, porque não há mais impedimento para abrir um negócio, estudar, trabalhar. Já não há mais impedimento para o turismo".

