Eleições no Paraguai: tracking da Atlasintel mostra pequena vantagem para Efraín Alegre, da oposição

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, em um levantamento feito todo pela web, com amostra acima de 1.600 entrevistados edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Instituto de Pesquisas AtlasIntel realizou neste domingo (30) o último tracking eleitoral da campanha presidencial no Paraguai, cuja votação foi neste domingo, em único turno.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, em um levantamento feito todo pela web, com amostra acima de 1.600 entrevistados.

Segundo o levantamento, Efraín Alegre, que lidera a coalizão de centro-esquerda Concertación Nacional (Acordo Nacional), a alternativa de oposição mais bem posicionada nas pesquisas, segue na frente com uma pequena sobre o candidato Santiago Peña, candidato do Partido Colorado, que está atualmente no poder.

Confira os números:

Efrain: 37,3%

Santi: 36%

Payo: 19,9%

Euclides: 1,9%

Chilavert: 0,8%

Brancos: 2,3%

Não respondeu: 1,4%

Outros: 0,4%

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.