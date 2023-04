Eleições no Paraguai transcorrem com alta participação e denúncias de 'voto assistido'

Com longas filas de espera, as eleições gerais no Paraguai avançam para eleger presidente, vice-presidente, senadores, deputados, governadores e membros de conselhos departamentais edit

Sputnik - Desde a abertura das urnas às 07:00 no horário local (11:00 horário de Brasília), o Paraguai tem registrado longas filas na maioria das assembleias de votação da capital, principalmente com idosos, mas também muitos jovens que votam pela primeira vez.

Nas ruas e nas redes sociais, as pessoas falam sobre o alto comparecimento que está sendo presenciado no dia da eleição, algo atípico no país, disseram moradores de Assunção à Sputnik.

As autoridades eleitorais esperam que a participação das últimas eleições, que foi de 61%, seja superada. O Superior Tribunal de Justiça Eleitoral (TSJE) estima que a marca de 65% será amplamente ultrapassada.

No Paraguai, o voto é obrigatório e esta vai ser a primeira vez que vai haver multa para quem não comparecer às urnas, o que pode ser um motivo para uma maior participação, disseram várias pessoas à Sputnik.

Outros consideraram que a elevada comparência às urnas se deve ao "cansaço" do povo com a atual situação do país.

"Nunca tinha visto tanta afluência desde tão cedo e acho que é pelo cansaço das pessoas", disse Daysi, motorista de aplicativo de transporte, que trabalha desde as primeiras horas do dia percorrendo a cidade que está "explodindo pessoas com longas filas" aguardando para votar.

Votação assistida

Na primeira metade do dia das eleições, várias denúncias foram feitas, principalmente por meio das redes sociais e da imprensa, sobre o voto assistido, que consiste em votar na companhia de outra pessoa, normalmente com necessidades especiais, algo que é proibido no Paraguai.

Em resposta às denúncias, o TSJE esclareceu que o voto assistido é proibido e somente pessoas cegas ou sem membros superiores podem votar acompanhadas.

O Paraguai lançou sua votação eletrônica neste domingo (30) nas eleições gerais, mecanismo que já foi utilizado nas eleições municipais de 2021. No entanto, há muitas pessoas, especialmente os idosos, que não sabem como funcionam as máquinas de votação.

Nos locais de votação existem estações de treino com as mesmas máquinas que são utilizadas na eleição para que as pessoas possam testar o seu funcionamento antes de votar, uma vez que no momento da votação não podem ser acompanhadas.

As filas nos postos de treino também são longas e algumas pessoas desistem dos treinos e vão direto às urnas, segundo observado pela Sputnik no centro de votação Javier Technical College, na capital.

Incidentes

Alguns meios de comunicação relataram diferentes incidentes em vários locais de votação causadas por discrepâncias nos critérios utilizados para o atendimento ao voto e pelo local onde as urnas foram instaladas. No início do dia, foram registrados incidentes na instalação das assembleias de voto.

O candidato da oposição Efraín Alegre (Concertação Nacional), denunciou que os seus representantes no município de Yby Pytá (leste), foram "sequestrados à mão armada" por membros de grupos do crime organizado.

A Polícia Nacional informou em sua conta no Twitter que "as atividades eleitorais na área de Yby Pytá, no departamento de Caninndeyu estão ocorrendo com total normalidade".

As mesas encerram às 16h00 no horário local e pouco mais de três horas após o encerramento, o TSJE não cogita prolongar o horário. O assessor do corpo eleitoral, Luis Alberto Mauro, explicou que as urnas vão encerrar pontualmente, mas todas as pessoas que estiverem na fila até às 16h00 vão poder votar.

O responsável afirmou que o dia das eleições, em geral, decorre normalmente e apelou aos cidadãos e à imprensa para que denunciem qualquer irregularidade ao Ministério Público.

Cerca de 4,7 milhões de pessoas foram convocadas para votar neste domingo. Além do presidente e vice-presidente, serão eleitos 45 senadores, 80 deputados e 257 membros das diretorias departamentais e seus respectivos suplentes, além dos governadores dos 17 departamentos do país. Em todo o país, foram instaladas 12.259 mesas de votação e 15.830 urnas eletrônicas.

