Em Assunção, Lula e Kast discutem comércio e guerra no Oriente Médio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente do Chile, José Antonio Kast, durante a 68ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, Países Associados e Convidados Especiais, realizada em Assunção, no Paraguai, nesta terça-feira (30). O encontro tratou dos efeitos econômicos da guerra no Oriente Médio sobre combustíveis e alimentos, além de uma nova agenda de cooperação entre Brasil e Chile para ampliar investimentos e parcerias em áreas estratégicas.

Mantive encontro bilateral com o presidente do Chile, José Antonio Kast, a seu pedido, durante reunião do Mercosul em Assunção, no Paraguai.



Conversamos sobre os impactos econômicos da guerra no Oriente Médio e expliquei ao presidente a série de medidas que tomamos no Brasil… pic.twitter.com/BpCNXZJors June 30, 2026

A reunião bilateral ocorreu a pedido de Kast, em paralelo aos debates do Mercosul na capital paraguaia, e teve como foco tanto a conjuntura internacional quanto a intensificação das relações econômicas entre os dois países.

Lula afirmou que explicou ao presidente chileno as medidas adotadas pelo Brasil para conter impactos da instabilidade no Oriente Médio sobre os preços internos. A guerra na região tem pressionado mercados globais, especialmente em setores sensíveis como energia, transporte e alimentos, o que levou o governo brasileiro a detalhar ações voltadas à redução dos efeitos sobre a população e a atividade produtiva.

“Mantive encontro bilateral com o presidente do Chile, José Antonio Kast, a seu pedido, durante reunião do Mercosul em Assunção, no Paraguai”, declarou Lula. “Conversamos sobre os impactos econômicos da guerra no Oriente Médio e expliquei ao presidente a série de medidas que tomamos no Brasil para reduzir os efeitos sobre os preços dos combustíveis e alimentos.”

No campo econômico, os dois governos se comprometeram a estimular uma aproximação maior entre empresários brasileiros e chilenos. A meta é ampliar os investimentos cruzados e fortalecer oportunidades de negócios entre os países, em um momento em que o Mercosul busca aprofundar a integração regional e ampliar pontes comerciais com países associados.

“Nos comprometemos a trabalhar conjuntamente para ampliar a relação entre os empresários chilenos e brasileiros, aumentando os investimentos entre os nossos países”, afirmou o presidente brasileiro.

Como parte dessa agenda, ficou acertada uma visita ao Chile dos ministros brasileiros de Portos e Aeroportos e da Indústria e Comércio. A programação deverá incluir reuniões com autoridades e empresários, além de encontros empresariais nos dois países para discutir projetos conjuntos.

Lula destacou que as conversas devem priorizar parcerias em setores de maior valor agregado e interesse estratégico, como aeronáutica, ciência, defesa e educação. A escolha dessas áreas indica uma tentativa de ir além do comércio tradicional, buscando integrar cadeias produtivas, tecnologia e cooperação institucional.

“Acertamos visita dos ministros de Portos e Aeroportos e da Indústria e Comércio do Brasil ao Chile e encontros de empresários nos dois países, especialmente para ampliar parcerias nas áreas de aeronáutica, ciência, defesa e educação”, disse Lula.

O presidente brasileiro também ressaltou a dimensão diplomática e cultural da relação bilateral. Ele afirmou ter reiterado a “relação afetiva e de amizade entre Brasil e Chile”, mencionando o aumento do fluxo de turistas brasileiros ao país andino nos últimos anos.

“Reiterei a relação afetiva e de amizade entre Brasil e Chile que se manifesta no grande fluxo de turistas brasileiros ao país andino, que cresce ano após ano”, afirmou.

Ao fim da reunião, Lula convidou José Antonio Kast a visitar o Brasil ainda em 2026.