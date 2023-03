Em Cuba, Patrushev discute com Díaz-Canel e Castro prioridades estratégicas na cooperação

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, discutiu na quarta-feira em Havana as prioridades estratégicas na cooperação entre Rússia e Cuba com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e o ex-presidente Raúl Castro, informou o Conselho de Segurança da Rússia.



De acordo com o Conselho de Segurança, as partes discutiram várias questões destinadas a aprofundar as relações russo-cubanas. As partes também discutiram em detalhes as prioridades estratégicas da cooperação entre Rússia e Cuba e questões internacionais.



Patrushev faz uma visita de trabalho a Cuba na quarta-feira para realizar "consultas interdepartamentais russo-cubanas aprimoradas sobre questões de segurança" na capital de Cuba, Havana.

A ida à ilha caribenha ocorre após reuniões de alto nível em Caracas, capital da Venezuela. Patrushev reuniu-se com o presidente Nicolás Maduro e o Secretário-geral do Conselho de Defesa Nacional da Venezuela, José Ornelas Ferreira, tratando das perspectivas de cooperação por meio dos serviços de inteligência e agências de aplicação da lei. (Com Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.