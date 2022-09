Em julgamento, Cristina liga processo contra ela ao atentado de 1º de setembro

Apoie o 247

Carta Capital - A vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, assumiu sua própria defesa nesta sexta-feira 23, durante as alegações finais em um julgamento no qual o Ministério Público pediu 12 anos de prisão para ela. A líder peronista também avaliou que o processo criou um clima propício para o atentado frustrado do qual foi vítima em 1º de setembro.

Cristina é acusada de associação ilícita e administração fraudulenta agravada. A alegação é de que ela teria orientado a concessão de licitações de obras públicas na província de Santa Cruz, seu reduto político, em favor do empresário Lázaro Báez. O veredito deve ser conhecido até o final deste ano.

Ela afirmou ter constatado que “a esfera judicial dá uma licença social para que qualquer um possa pensar em fazer qualquer coisa”. E emendou: “No dia em que o promotor terminou sua argumentação histriônica, colocaram a porta da minha casa na televisão. Ali mesmo tentaram atirar em mim”.

