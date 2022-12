Em meio a protestos, presidente do Peru pede ao Congresso que antecipe eleições

Dina Boluarte assumiu a presidência no início deste mês, depois que o ex-presidente Pedro Castillo tentou dissolver o Congresso e foi preso edit

Reuters - A presidente peruana, Dina Boluarte, que disse estar liderando um governo de transição, pediu ao Congresso do país, em entrevista coletiva no palácio presidencial neste sábado (17), que aprove uma proposta para antecipar as eleições gerais.

Boluarte, ex-vice-presidente do Peru, assumiu a presidência no início deste mês, depois que o ex-presidente Pedro Castillo tentou dissolver o Congresso e foi preso.

Desde então, protestos eclodiram em todo o país e pelo menos 17 pessoas foram mortas. Outros cinco morreram de consequências indiretas dos protestos, segundo as autoridades.

Boluarte rebateu no sábado os manifestantes que pediam sua renúncia, dizendo que "isso não resolve o problema" e que ela havia feito sua parte enviando o projeto de lei ao Congresso.

Na sexta-feira, o Congresso do Peru rejeitou a proposta de reforma constitucional para antecipar as eleições para dezembro de 2023. Alguns membros do Congresso pediram que o Legislativo reconsiderasse a proposta.

"Exijo que seja reconsiderada a votação para antecipar as eleições", disse Boluarte, criticando os parlamentares que anteriormente se abstiveram de votar.

Ela também rejeitou os pedidos de uma assembléia constituinte, dizendo que "não era o momento". Alguns líderes de esquerda pediram a assembléia, que reformularia a constituição do Peru de 1993, para aumentar o papel do Estado na economia.

Boluarte disse que haveria uma reorganização de seu gabinete também nos próximos dias, após a renúncia do ministro da Educação e do ministro da Cultura na sexta-feira.

"Teremos uma recomposição do gabinete, para podermos instalar ministros conhecedores de cada setor", afirmou.

As saídas do gabinete na sexta-feira levantam questões sobre a longevidade do governo de Boluarte, que tem sido abalado por turbulências políticas.

Protestos desde a prisão do ex-presidente Castillo, que está em prisão preventiva enquanto enfrenta acusações de rebelião e conspiração, paralisaram o sistema de transporte do Peru, fechando aeroportos e bloqueando rodovias.

Na quarta-feira, o governo de Boluarte decretou estado de emergência, concedendo poderes especiais à polícia e limitando os direitos dos cidadãos, incluindo o direito de reunião.

Os manifestantes também bloquearam as fronteiras do Peru, deixando turistas presos e estrangulando o comércio.

"Queremos o fechamento imediato do Congresso; queremos a renúncia de Dina Boluarte", disse Rene Mendoza, um manifestante na fronteira com a Bolívia, à Reuters. "Hoje o povo peruano está de luto... Todo o Peru está em luta".

