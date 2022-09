Em meio a tensão política com derrota da Constituinte, deputados chilenos recebem ameaça anônima

Apoie o 247

RT - A Câmara de Deputados chilena apresentou uma queixa no sábado à Polícia Investigativa (PDI) após uma centena de deputados terem recebido uma ameaça anônima nos seus e-mails institucionais, detalhando os seus dados pessoais.

A mensagem intimidante censura-os pelo seu trabalho como legisladores e acusa-os de imporem um novo processo constituinte após a rejeição da nova Carta Magna no plebiscito de 4 de Setembro. No entanto, os e-mails mencionam cada membro do Parlamento com os seus endereços pessoais, uma situação que alertou a Câmara, de acordo com o jornal La Tercera.

"Rejeitamo-lo e não estamos dispostos a que pessoas como você nos imponham um novo processo constituinte, e muito menos que ponham as vossas mãos sujas na introdução de reformas à nossa atual Constituição", afirma a mensagem anónima. "Mostraram-se traidores e incompetentes. Não foi capaz de legislar para o povo e está a tentar justificar a sua inoperância por meio de processos constituintes", acrescenta.

"O Congresso pertence-nos. Não continue a utilizá-lo para seu próprio benefício. Se tivermos de os visitar nas suas casas para lhes explicar isto e ver se o compreendem, também temos o direito de o fazer. Esperando que tenham compreendido isto de uma vez por todas, e que comecem a respeitar os vossos soberanos, envio-vos os meus cumprimentos", conclui o texto.

O Secretário-Geral da Câmara de Deputados, Miguel Landeros, apresentou uma queixa à Brigada de Investigação de Crimes Cibernéticos do PDI a fim de identificar os alegados perpetradores da ameaça. "Considero isto absolutamente sério, porque não só são publicados dados pessoais, como o endereço, mas também no mesmo texto se declara que estão dispostos a visitá-los nas suas casas", disse ele.

"Esta ameaça de modo algum nos assusta e de modo algum nos afasta do compromisso que temos de construir um novo acordo para gerar um novo processo constituinte, e dar ao Chile uma nova Constituição em democracia", acrescentou Landeros.

