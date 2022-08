Em meio a turbulência política e econômica, argentinos sacam US$ 1 bilhão de bancos

Apoie o 247

Os argentinos retiraram pouco mais de US$ 1 bilhão (US$ 5,1 bilhões) em depósitos em dólares do sistema bancário do país nas últimas sete semanas enquanto o governo luta para convencê-los de que sua moeda se estabilizará, segundo a Bloomberg.

O país se encontra em profunda crise econômica e política. Hoje (23) a vice-presidente, Cristina Kirchner, saiu de sua casa cercada por multidão rumo ao Congresso após ser acusada de participar de esquema de corrupção e ser pedido 12 anos de prisão para a vice-presidente, conforme noticiado.

De acordo com a mídia, a população argentina começou a sacar seus dólares de contas bancárias em ritmo acelerado quando o ex-ministro da Economia, Martin Guzmán, renunciou no dia 2 de julho, mergulhando o governo ainda mais na crise.

Os depósitos totais caíram para US$ 14,55 bilhões (R$ 74,4 bilhões) em 16 de agosto, mostram dados do Banco Central citados pela mídia. Menos da metade do nível máximo de cerca de US$ 32 bilhões (R$ 163,6 bilhões) visto em 2019 antes de uma votação primária mostrar que o presidente, Alberto Fernández, viria a ganhar a eleição.

Os depósitos oferecem um termômetro das expectativas econômicas dos argentinos. No final de 2001, durante uma das piores crises do país, o governo proibiu grandes saques em caixas eletrônicos.

