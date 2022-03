Em qualquer cenário, 'Maduro sairá ganhando', diz ex-ministro de Chávez sobre crise do petróleo

Apoie o 247

Sputnik - A América Latina olha com atenção para a operação militar especial da Rússia na Ucrânia. A Venezuela, particularmente, foi alçada nos últimos dias pelo governo dos EUA como possível substituta ao petróleo russo, alvo de sanções do governo de Joe Biden.

Há muita especulação sobre o assunto no momento. Recentes declarações de altos funcionários do governo norte-americano indicam que Biden está disposto a "reconsiderar" algumas sanções contra Venezuela, mas sob condições específicas.

Por outro lado, em entrevista à Sputnik, o deputado venezuelano Jesús Faría, afirmou que a Venezuela não vai se sujeitar a nenhum tipo de condição que o governo dos Estados Unidos pretenda impor.

Enquanto o impasse é discutido pelos países, o economista Victor Alvarez, ex-ministro de Indústria e Comércio na era Hugo Chávez, concedeu uma entrevista à revista Veja, e explicou o que significa o possível fim das sanções dos EUA à Venezuela.

No centro do tabuleiro está a PDVSA, a petrolífera que foi devastada na última década em função das sanções que o governo dos EUA impôs ao governo de Nicolás Maduro. A PDVSA chegou a produzir nos anos 2000 mais de 3 milhões de barris por dia. Atualmente, estacionou em 500.000.

Para Victor Alvarez, "sem as sanções, a Chevron e outras multinacionais voltam a operar em solo venezuelano e são capazes de produzir 1,2 milhão de barris por dia, o que resolve sem sustos a demanda norte-americana".

Ele avaliou que os recursos que entrariam no país "estão longe de ser a salvação da Venezuela, mas podem ser, sim, a salvação do governo Maduro". Por outro lado, ele relembrou que o presidente enfrenta resistências internas ante uma aproximação com os Estados Unidos.

Questionado se as sanções à Rússia são também um baque à Venezuela, o economista disse que "elas tiram oxigênio financeiro de Maduro, uma vez que os bancos russos foram banidos do sistema SWIFT e não é possível receber pagamentos e transferências deles".

Para ele, a China, alinhada com a Venezuela, tem força para mudar o atual cenário. "Os incentivos chineses podem embaralhar tudo. Maduro navega hoje neste mar de cenários. O fato é em qualquer um deles sai ganhando. É um sobrevivente", comentou.

EUA x Venezuela

Em 2019, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Nicolás Maduro e fecharam sua embaixada em Caracas, após acusação de fraude nas últimas eleições venezuelanas.

À época, o governo do ex-presidente Donald Trump impôs sanções às exportações do petróleo do país e a altos funcionários, reconhecendo o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente.

Maduro respondeu às sanções buscando ajuda econômica e diplomática da Rússia, assim como do Irã e da China.

As empresas de energia e os bancos russos têm sido essenciais para permitir que a Venezuela continue exportando petróleo, maior fonte de renda do país no exterior, apesar das sanções, segundo empresários e autoridades dos EUA e da Venezuela.

