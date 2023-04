Em reunião com representante dos EUA, presidente dominicano defende intervenção no Haiti

Apoie o 247

TeleSur - O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, reiterou nesta quarta-feira perante a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, que a comunidade internacional deve intervir no Haiti para "recuperar a paz e a ordem", informou o porta-voz do Governo caribenho, Homero Figueroa, em coletiva de imprensa.

Em reunião realizada no Palácio Nacional, Abinader explicou que essa seria a primeira ajuda direta que o país fronteiriço precisa, para depois reorganizar sua sociedade e realizar eleições "livres e democráticas", afirmou o porta-voz.

Nesse sentido, "validou a posição de nosso país em fóruns internacionais e compartilhou com Sherman o grande peso que representa em nosso orçamento, especialmente no orçamento de saúde, a solidariedade praticada diariamente pela República Dominicana (em relação aos haitianos)", acrescentou.

Além disso, indicou-se que Sherman manteve uma atitude de "abertura" e "escuta" aos pronunciamentos do governante durante o encontro que durou cerca de 45 minutos.

Enquanto isso, a embaixada dos Estados Unidos em Santo Domingo afirmou, por meio de um comunicado, que os líderes conversaram sobre cooperação em segurança regional, incluindo a situação urgente no Haiti, bem como destacaram os "profundos laços" entre os dois países.

O Haiti, país que compartilha fronteira com a República Dominicana, atravessa uma grave crise em praticamente todas as áreas, principalmente em termos humanitários e de segurança. Grupos fortemente armados controlam grande parte do território da capital desse país, cometendo toda sorte de crimes.

A la vez reitera la necesidad de que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití, para recuperar su paz e institucionalidad democrática. pic.twitter.com/LfTpO7CRfg — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) April 12, 2023

