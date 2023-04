Em visita à Casa Branca, Petro pede a Biden que sanções contra Venezuela sejam retiradas

Apoie o 247

Sputnik - Em visita à capital norte-americana na quinta-feira (21), o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu a Joe Biden que os Estados Unidos "gradualmente" retirem as sanções contra a Venezuela caso o país cumpra "uma agenda eleitoral".

"Um calendário eleitoral venezuelano com garantias, a entrada da Venezuela no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e uma desativação gradual e progressiva das sanções.Essa estratégia foi posta em cima da mesa e consiste em realizar primeiro eleições e depois retirar as sanções ou, à medida que uma agenda eleitoral é cumprida, ir retirando gradualmente as sanções também em paralelo", afirmou Petro a jornalistas segundo o jornal O Globo.

O encontro que acontecerá na semana que vem, procurará "estabelecer os mínimos para um grande acordo que garanta não só as eleições e a retirada das sanções, mas também a normalidade na vida de todos os atores políticos [venezuelanos]", disse Petro.

Até agora, Washington, que não reconhece o governo de Nicolás Maduro, advertiu que manterá as suas sanções até ver "medidas concretas" no sentido da democratização e insistiu que o seu objetivo é que hajam eleições "livres e justas" no país.

