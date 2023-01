Embaixada dos EUA em Havana retoma serviços de vistos para imigrantes

Apoie o 247

247 - A Embaixada dos Estados Unidos em Cuba está reabrindo nesta quarta-feira (4) os serviços de vistos para imigrantes e consulares, cinco anos depois de reduzir a presença estadunidense em Havana em razão de supostos incidentes de saúde entre funcionários diplomáticos. O próprio diretor da CIA já disse que a 'síndrome de Havana', que teria causado as enfermidades, não existe.

A embaixada dos Estados Unidos em Havana disse na semana passada que sua decisão de expandir os serviços consulares e de vistos visa “garantir a migração segura, legal e ordenada dos cubanos”. Os vistos de turista permanecem proibidos por enquanto.

Os cubanos são a segunda maior nacionalidade depois dos mexicanos que aparecem na fronteira dos EUA, segundo dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. No final de dezembro, as autoridades dos EUA relataram ter parado cubanos 34.675 vezes ao longo da fronteira com o México em novembro, um aumento de 21% em relação às 28.848 vezes em outubro. (Com NPR).

