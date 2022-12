Embaixador da Argentina diz que Alberto Fernández virá para a posse de Lula no Brasil

Apoie o 247

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, virá ao Brasil para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro. O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, teve uma reunião com o petista nesta quinta-feira (1), em Brasília (DF), e confirmou que os dois políticos vão se encontrar. O encontro aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona a sede da transição de governo.

O diplomata citou uma "crise da globalização" e afirmou esperar uma cooperação entre os dois países. "Esse é o compromisso do presidente Lula com a América Latina e com o Mercosul", afirmou. A declaração foi publicada pelo jornal O Tempo.

O presidente eleito e o embaixador conversaram sobre questões como interação energética, cobre e lítio.

Brasil e Argentina ficaram distantes nos últimos anos por conta do governo Jair Bolsonaro.

