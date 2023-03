Embaixador da União Europeia diz que eleição de Lula facilitou o diálogo e acordo com o Mercosul poderá ser anunciado em julho

Apoie o 247

247 - O embaixador da União Europeia (UE) no Brasil, o espanhol Ignacio Ybáñez, afirmou que o acordo comercial entre o bloco e os países do Mercosul, que vem sendo discutido há 20 anos, poderá ser anunciado em julho, quando será realizada a cúpula UE-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

O prazo dado pelo diplomata coincide com a movimentação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o acordo seja celebrado até o final do primeiro semestre.

“O acordo sempre foi necessário, e, na situação internacional atual, com a agressão da Rússia à Ucrânia e a convicção de que temos de buscar parceiros confiáveis, este é o momento certo para fazer avançar", disse Ybáñez ao jornal Folha de S. Paulo.

“A chegada de Lula que, ainda como presidente eleito, foi à COP27, sinalizou que as preocupações que tínhamos podiam ser deixadas de lado. Isso nos anima. Já apresentamos ao Mercosul os elementos centrais desse instrumento adicional, que está sendo discutido. Temos a ambição de que, em julho, quando ocorre a cúpula UE-Celac, possamos fazer o anúncio de que o acordo está finalizado”, ressaltou o diplomata.

