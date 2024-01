Equador carece de armas e inteligência e está pronto para aceitar ajuda dos EUA, diz presidente

Apoie o 247

(Sputnik) - O presidente equatoriano Daniel Noboa disse nesta quarta-feira (17) que o país precisa de armas e inteligência para combater o terrorismo e o tráfico de drogas, acrescentando que está pronto para cooperar com os Estados Unidos.

"Precisamos de cooperação internacional. Eu aceitaria de bom grado a cooperação dos EUA. Precisamos de equipamentos, precisamos de armas, precisamos de inteligência", afirmou Nobal em uma declaração em vídeo publicada no X.

A luta contra o terrorismo, atividade criminosa e tráfico de drogas "ultrapassa as fronteiras" do Equador, acrescentou o político.

"Cerca de 35-40% das drogas que saem do Equador vão para os [Estados] Unidos, outra porcentagem semelhante – para a Europa, então isso tem que ser tratado como um problema internacional", disse ele.

Na terça-feira, o presidente informou que as forças de segurança equatorianas detiveram até 1.753 pessoas de 9 a 16 de janeiro, incluindo 158 suspeitas de terrorismo.

Distúrbios violentos eclodiram no Equador no início da semana passada após a fuga da prisão do líder da gangue Los Choneros, José Adolfo Macias Villamar, também conhecido como Fito, considerado o criminoso mais perigoso do país. Fabricio Colon Pico, líder da segunda maior gangue criminosa do Equador, Los Lobos, também fugiu da prisão.

Em 8 de janeiro, Noboa declarou estado de emergência de 60 dias no Equador após vários incidentes de tomada de reféns em diversas cidades e prisões. Após isso, motins estouraram em várias cidades — na noite de 9 de janeiro, criminosos começaram a incendiar carros e ônibus, utilizando dispositivos explosivos improvisados. Vários policiais foram sequestrados. Em 9 de janeiro, Noboa declarou estado de conflito armado interno e ordenou ao exército equatoriano neutralizar os grupos criminosos operando no país.

