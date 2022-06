Equador: indígenas concordam em se reunir com o governo após 15 dias de protestos

Esta reunião acontece depois que o governo e as lideranças do movimento indígena tiveram um primeiro contato no sábado edit

247 - A Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie) e outros grupos atuantes nos protestos sociais que tomaram o país aceitaram nesta segunda-feira, 27, o convite para se reunirem com o governo. As manifestações contra o governo Guillermo Lasso e o elevado custo de vida estão no 15º dia.

Em sua conta no Twitter, a Conaie informou que o encontro "com os cinco poderes do Estado" acontecerá às 14h (19h GMT), mas não especificou mais detalhes além de pedir que suas bases sigam "em vigília."

Esta reunião acontece depois que o governo e as lideranças do movimento indígena tiveram um primeiro contato no sábado, e depois que ambas as partes fizeram gestos para diminuir a tensão de um conflito que, segundo organizações de direitos humanos, registra 5 mortes e mais de 200 feridos.

“Por decisão coletiva das estruturas da Conaie, Feine (organização de indígenas evangélicos no Equador) e Fenocin (Confederação Nacional de Organizações Camponesas, Indígenas e Negras) aceitamos o convite feito para o encontro com os 5 poderes do Estado”, disse a Conaie.

COMUNICADO

Por decisión colectiva de las estructuras de la CONAIE, FEINE y FENOCIN aceptamos la invitación hecha para la reunión con los 5 poderes del Estado (14:00).

Impulsaremos resultados para la agenda de 10 puntos, llamamos a nuestras bases movilizadas a estar en vigilia. pic.twitter.com/VTNer9iIEV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 27, 2022

