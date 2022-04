Equador: Lasso pede demissão de quatro ministros -- Defesa, Energia e Minas, Agricultura e Pecuária e Direitos Humanos

Apoie o 247

ARN - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou nesta quinta-feira que pediu a renúncia de quatro ministros de seu gabinete: Defesa; Energia e Minas; Agricultura e Pecuária; e o secretário de Direitos Humanos, e garantiu que, agora, cada pasta estará "sob as melhores do país".



Segundo nota da Secretaria-Geral de Comunicação da Presidência, o governo fez uma avaliação "de todo o seu gabinete" para fazer as mudanças "que considere pertinentes" para uma melhor execução do Plano de Criação de Oportunidades 2021-2025 .



“A liderança de cada pasta do Estado estará sob os melhores perfis do país, que direcionam as instituições do Executivo para garantir o bem-estar de cada cidadão de forma integral. O governo do Encontro continuará empenhado em cumprir seus compromissos com o Equador”, sustenta o texto.



Além disso, o presidente agradeceu “a contribuição e o compromisso” dos ministros que deixaram o cargo, para contribuir “no processo de construção de um Equador de oportunidades”.



O Ministro da Defesa do Equador, Luis Hernández, apresentou nesta terça-feira a renúncia de seu cargo e o comandante Luis Lara tomou posse em seu lugar. Enquanto isso, nesta quarta-feira o ministro de Energia, Juan Carlos Bermeo, deixou o cargo, e nesta quinta-feira a secretária de Direitos Humanos, Bernarda Ordóñez, e o ministro da Agricultura, Pedro Álava, renunciaram.

