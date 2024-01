Equador: Polícia prende três suspeitos de sequestrar brasileiro

Apoie o 247

247 - A polícia equatoriana anunciou a prisão de três suspeitos vinculados ao sequestro do brasileiro Thiago Allan Freitas, de 38 anos, que foi libertado na noite desta quarta-feira em Guayaquil, informa a coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo. O resgate bem-sucedido ocorreu em meio a uma onda de violência que tem assolado o país nos últimos dias.

Segundo informações repassadas à embaixada do Brasil em Quito, entre os detidos estão dois homens e uma mulher. O caso recebeu atenção prioritária da representação brasileira, que durante todo o dia de ontem manteve contatos frequentes com autoridades locais, incluindo o Ministério do Interior equatoriano.

Thiago Allan Freitas tinha sido sequestrado após visitar uma concessionária de carros na terça-feira (9). Os criminosos, que exigiram inicialmente uma quantia de US$ 8.000 (cerca de R$ 40 mil) como resgate, reduziram a demanda para US$ 4.000 (R$ 20 mil). A família enviou uma quantia de US$ 1.200 (R$ 5.900), mas mesmo assim, os sequestradores mantiveram o brasileiro sob seu poder.

A libertação de Thiago ocorreu após um apelo desesperado da família nas redes sociais e o envolvimento ativo do Itamaraty, que confirmou a informação através de autoridades policiais equatorianas. O irmão de Thiago, Eric Lorran Vieira, foi o primeiro a divulgar a notícia.

Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou: "O Ministério continua a acompanhar o caso e a prestar assistência ao nacional brasileiro e a seus familiares".

