Estados Unidos ameaçam intensificar sanções contra a Venezuela e pressionam por diálogo com oposição

EUA alertam Maduro que paciência não é "infinita" e ameaçam intensificar as sanções se as negociações com a oposição não retornarem

ARN - O subsecretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a América Latina, Brian Nichols, alertou nesta quinta-feira (15) o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que seu país intensificará as sanções se o governo não retomar as negociações com a oposição. As mesas de diálogo foram instaladas no México, mas as conversações foram interrompidas no ano passado.

Nichols assegurou que seu país está “promovendo ativamente” um retorno à mesa de negociações no México, que está coordenando com a Plataforma Unitária da Venezuela da oposição e que reuniões informais foram realizadas em Oslo e Caracas com “avanços significativos”.

As negociações com a oposição foram suspensas em outubro de 2021 devido à extradição de Alex Saab para os Estados Unidos, um cidadão colombiano-venezuelano próximo ao presidente Maduro que está sendo julgado por acusação de lavagem de dinheiro pela justiça norte-americana.

Nichols anunciou que continuará trabalhando em coordenação com seus parceiros "para garantir que o regime não tenha acesso a bens que estão congelados" e promoverá "investigações" do Tribunal Penal Internacional sobre violações de direitos humanos na Venezuela.

O subsecretário enfatizou que o Executivo de Biden "continua a reconhecer e apoiar" o líder da oposição Juan Guaidó, que os Estados Unidos reconhecem como presidente desde janeiro de 2019.

