Estados Unidos anunciam possíveis sanções contra Nicarágua no âmbito da Cúpula das Américas

ARN - O principal responsável do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a América Latina, Brian Nichols, assegurou nesta segunda-feira (6) que prevê novas sanções contra a administração do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. "Esperamos mudanças profundas em sua forma de agir e, senão, tomaremos medidas para expressar nosso desacordo sobre a repressão política que existe na Nicarágua", disse Nichols no dia de abertura do Fórum da Sociedade Civil que acontece no âmbito da Cúpula das Américas.

No final de maio, durante seu discurso na XXI Cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América-Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), Ortega declarou que seu embaixador nos Estados Unidos, Francisco Campbell, recebeu de Washington uma série de alertas sobre possíveis sanções contra seu governo.

Os Estados Unidos excluíram Nicarágua, Cuba e Venezuela da Cúpula das Américas, evento que acontece desta segunda-feira até a próxima sexta-feira (10) em Los Angeles, por considerar que esses países não são democráticos e não respeitam os direitos humanos.

Nichols disse que na Venezuela "há falta de liberdade" e "presos políticos", algo contrário aos "documentos fundamentais" que enquadram o encontro. "Entendemos que há outras opiniões e passamos muito tempo conversando com outros , pensando em avançar nessas questões, mas no final foi o que mais pesou na nossa decisão", disse.

Após a exclusão desses três países, alguns líderes - como o do México, Andrés Manuel López Obrador, e o da Guatemala, Alejandro Giammattei - anunciaram que não participarão do encontro.

