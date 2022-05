Estados Unidos confirmam exclusão da Venezuela e da Nicarágua da Cúpula das Américas

Apoie o 247

ARN - Os Estados Unidos confirmaram a exclusão da Venezuela e da Nicarágua da próxima Cúpula das Américas, que acontecerá entre 6 e 10 de junho em Los Angeles, Califórnia.



Questionado por uma comissão do Senado sobre os convites a esses países, o coordenador da cúpula, Kevin O'Reilly, respondeu: “absolutamente não. Não os reconhecemos como um governo soberano", segundo a agência AFP.



Quanto a Cuba, o responsável disse que, "do seu conhecimento", não foram enviados convites para a ilha neste momento. Por sua vez, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel antecipou que não participará da Cúpula das Américas, mesmo que os Estados Unidos o convidem: “em nenhum caso participarei”.



A partir de Washington, a nona Cúpula das Américas foi definida como o "único" evento que reúne os chefes de Estado de todo o continente. No entanto, a reunião corre o risco de ter ausências significativas devido a sinalizações vindas também do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se somam às do boliviano Luis Arce.



AMLO disse há 15 dias que só compareceria se Biden convidasse os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela, considerados ditaduras pela Casa Branca.



Além disso, os presidentes da Argentina, Alberto Fernández e Honduras, Xiomara Castro, e o governo chileno se declararam a favor da inclusão de todos os líderes. Para os Estados Unidos, a realização do evento na ausência de vários líderes da região seria um fiasco diplomático e reforçaria a imagem de que Washington não tem mais o protagonismo de outrora.



A esse respeito, Díaz-Canel destacou: “agradecemos a posição corajosa e digna dos países que levantaram suas vozes contra as exclusões. Compartilhamos a posição dos líderes da região que afirmaram firmemente que todos devem ser convidados em pé de igualdade”.



Sobre as relações com o México, O'Reilly disse que o governo está "em diálogo constante" com o país vizinho e que "certamente estamos conversando com o governo do México e todos os governos da região sobre a estruturação e organização", disse.

