Estados Unidos descartam “por enquanto” importação de petróleo da Venezuela

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que Biden não pensa no momento em diminuir as sanções ao país sul-americano

Agência Regional de Notícias - Os Estados Unidos descartam "por enquanto" realizar algum tipo de estratégia para importar petróleo da Venezuela. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, não é algo que esteja sendo discutido no momento entre os dois países.

As declarações de Psaki foram dadas dias depois que as autoridades dos EUA chegaram à Venezuela para realizar uma reunião com o presidente Nicolás Maduro.

“Não é algo sobre o qual estamos falando ativamente no momento”, enfatizou Psaki quando perguntada por jornalistas durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14) se é possível pensar em diminuir as sanções dos Estados Unidos à Venezuela para importar mais petróleo.

A reunião que Maduro teve com autoridades norte-americanas foi o primeiro encontro direto entre os dois países desde 2019, quando o governo Maduro rompeu relações depois que os EUA não reconheceram sua vitória nas eleições presidenciais.

“As duas bandeiras unidas ficaram bonitas, passamos quase duas horas conversando”, disse Maduro ao final da reunião com autoridades dos EUA na semana passada. O líder bolivariano acrescentou que seu governo tem toda a vontade para, a partir do respeito e da diplomacia, avançar “numa agenda que permita o bem-estar e a paz dos povos da nossa região".

Essa reunião causou preocupação do governo colombiano chefiado por Iván Duque, que dias depois se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca.

Sobre isso, Psaki disse que o encontro entre os líderes tratou de "segurança energética global" após o conflito entre Rússia e Ucrânia.

“Continuamos conversando com vários produtores sobre a importância de manter a oferta global. Não se trata apenas de abastecimento nos Estados Unidos, mas de garantir o abastecimento do mercado global, e valorizamos nossa relação com a Colômbia”, concluiu.

