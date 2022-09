Estados Unidos entregarão ao governo peruano dinheiro confiscado do ex-presidente Alejandro Toledo

Toledo é acusado de aceitar cerca de US$ 35 milhões em propinas ligadas à construção de uma rodovia entre o Brasil e o Peru edit

ARN - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que entregará ao governo peruano cerca de 686 mil dólares "relacionados à corrupção e suborno" que foram confiscados do ex-presidente Alejandro Toledo (2001-2006), que está sendo investigado por corrupção no caso Odebrecht.

Em um comunicado, o Departamento de Justiça dos EUA disse que Toledo e sua família usaram "aproximadamente US$ 1,2 milhão em pagamentos de suborno" para comprar uma casa em Maryland em 2007 "através de um fundo e conta bancária controlada por Toledo", dizia.

O procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, observou que este caso "é um exemplo importante da cooperação internacional necessária para lidar com a corrupção estrangeira" e que o departamento está comprometido em fazer sua parte para recuperar e repatriar "produtos de corrupção, quando apropriado".

Toledo é acusado de aceitar cerca de US$ 35 milhões em propinas ligadas à construção de uma rodovia entre o Brasil e o Peru e foi processado por promotores peruanos por conspiração e lavagem de dinheiro. O Peru busca extraditá-lo desde 2018 e, como resultado desse pedido, o ex-presidente foi preso nos Estados Unidos em 2019.

Um juiz americano aprovou sua extradição, mas Toledo está tentando evitar ser extraditado por meio de recursos.

De acordo com o Departamento de Justiça, a Iniciativa de Recuperação de Ativos da Cleptocracia é liderada por uma equipe de promotores da Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos da Divisão Criminal, em colaboração com agências de aplicação da lei federal e se dedicam a confiscar os lucros da corrupção de funcionários estrangeiros por meio de confiscos criminais e civis e acrescentam que, quando apropriado, os bens recuperados são usados ​​para beneficiar as pessoas que foram prejudicadas por esses atos.

