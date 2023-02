EUA aprovam extradição para o Peru do ex-presidente Alejandro Toledo

Apoie o 247

Sputnik - Os Estados Unidos autorizaram a extradição do ex-presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) para o Peru, para que responda à justiça do país pelos crimes dos quais é acusado no que ficou conhecido como "Lava Jato peruana". A informação foi dada pelo Ministério Público do país andino nesta terça-feira (21).

"A Promotoria Nacional, como autoridade central em matéria de extradição, informa que o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América concedeu a extradição de Alejandro Toledo Manrique, pelos crimes de conluio e lavagem de dinheiro", indicou o órgão por meio do Twitter.

Toledo, residente nos Estados Unidos desde 2017, é acusado pelo Ministério Público peruano de ter recebido propina da empresa brasileira Odebrecht.

O Ministério Público sustenta que o ex-presidente teria recebido cerca de US$20 milhões (cerca de R$ 103 milhões) em troca da concessão à empresa da rodovia Interoceânica, localizada no sul do Peru. Por esse crime, o órgão pede uma pena de 20 anos e oito meses de prisão. O Estado peruano formalizou em 2020 o pedido de extradição contra Toledo.

"A este respeito, o Gabinete de Cooperação Judiciária Internacional e Extradições do Ministério Público Nacional tem estado a coordenar com as autoridades nacionais e estrangeiras a próxima execução da sua extradição", disse o Ministério Público.

