EUA continuarão coordenando com Guaidó e abordagem a Maduro não mudou, diz Departamento de Estado

WASHINGTON, 3 de janeiro (Sputnik) - Os Estados Unidos continuarão coordenando esforços com o líder da oposição venezuelana Juan Guaidó como membro da assembleia para apoiar o povo do país, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, nesta terça-feira (3).



"Continuaremos a coordenar com ele como membro da Assembleia Nacional de 2015 e com outros atores democráticos na Venezuela para apoiar o povo venezuelano e suas aspirações por democracia, estado de direito e prosperidade", disse Price em uma coletiva de imprensa. "Nossa abordagem ao [presidente venezuelano] Nicholas Maduro não mudou --ele é ilegítimo, apoiamos a Assembleia Nacional de 2015."



No final de dezembro, a oposição venezuelana apoiou a eliminação do autoproclamado “governo interino” que Guaidó lidera desde 2019.



Maduro disse recentemente que seu governo está preparado para avançar no processo de normalização das relações políticas e diplomáticas com os Estados Unidos



Em janeiro de 2019, a Venezuela mergulhou em uma crise política quando o ex-chefe da Assembleia Nacional controlada pela oposição, Guaidó, se proclamou presidente interino em uma tentativa de derrubar o reeleito Maduro do poder.



Os Estados Unidos e a maioria dos países ocidentais endossaram Guaidó e impuseram sanções à Venezuela, enquanto Rússia, China, Turquia e várias outras nações apoiaram Maduro.

