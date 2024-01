EUA enviam altos responsáveis para o Equador em meio à crise de segurança no país

Apoie o 247

Sputnik - Os Estados Unidos enviarão altos responsáveis militares, do Departamento de Estado e policiais ao Equador para oferecer assistência ao governo equatoriano em meio à crise social e política no país, informa na sexta-feira (12) a agência norte-americana Bloomberg.

O Equador enfrenta uma campanha de terror lançada por poderosas gangues do narcotráfico, ao mesmo tempo que o governo tem reduzido seu orçamento de segurança em meio a uma crise fiscal.

As visitas nas próximas semanas devem "explorar com as contrapartes equatorianas maneiras de trabalharmos juntos de forma mais eficaz para enfrentar a ameaça representada pelas organizações criminosas transnacionais", disse na noite de quinta-feira (11) Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, em um comunicado.

Miller disse que entre as autoridades que devem viajar para o Equador são a general Laura Richardson, chefe do Comando Sul dos EUA; Todd Robinson, vice-secretário de Estado do Gabinete de Assuntos Internacionais de Aplicação da Lei e Narcóticos (INL, na sigla em inglês), e Kevin Sullivan, vice-secretário do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental, uma divisão do Departamento de Estado do país norte-americano.

Questionado na quinta-feira (11) sobre os distúrbios no Equador, John Kirby, porta-voz da Casa Branca, disse aos repórteres que "oferecemos apoio e continuaremos mantendo contato com o governo local para ver o que eles precisam".

