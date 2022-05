EUA não convidarão Cuba, Nicarágua e Venezuela para a Cúpula das Américas

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - O subsecretário dos Estados Unidos para América Latina e Caribe, Brian Nichols, informou na segunda-feira que seu país não convidará Nicarágua, Venezuela ou Cuba para a Cúpula das Américas a ser realizada em junho porque "não respeitam a Carta Democrática".

“Cuba, Nicarágua e o regime de (Nicolás) Maduro não respeitam a carta democrática das Américas e, portanto, não espero sua presença”, anunciou Nichols em entrevista à NTN24.

Da mesma forma, o responsável salientou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “tem sido muito claro que os países que não respeitam a democracia não vão receber o seu convite”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exigiu nesta segunda-feira a participação de seu país na reunião e denunciou que os Estados Unidos pretendem organizar uma cúpula de "Estados seletivos". "Os grandes desafios da humanidade não se resolvem com confronto e violência, mas com solidariedade e cooperação", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), também falou sobre o assunto: "Não é mais possível continuar mantendo a política de dois séculos atrás na América. Porque, como é que convocamos uma Cúpula das Américas, mas não convidamos todo mundo? Então, de onde estão os que não são convidados? De qual continente, de qual galáxia?”, à fraternidade, é disso que precisamos, não de confronto”, comentou.

Na semana passada, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que a próxima Cúpula das Américas não será mais "das Américas" porque o governo dos Estados Unidos "planeja excluir Cuba, Nicarágua e Venezuela". “É medo de países que decidiram ser antineoliberais com sistemas gratuitos de saúde e educação? Condenamos o imperialismo e as políticas de exclusão”, postou Morales em sua conta no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Cúpula

A Cúpula das Américas será realizada este ano em Los Angeles e será realizada em junho. Ele se concentrará na defesa da democracia e dos direitos humanos no Hemisfério Ocidental, migração irregular, mudança climática e esforços para garantir um crescimento equitativo à medida que a região emerge da pandemia de COVID-19.

A reunião anterior foi realizada em Lima (Peru) em 2018. Na ocasião, a Venezuela não foi convidada, pois o governo peruano da época culpou Nicolás Maduro pela crise política e social.

Com o encontro em Los Angeles, os Estados Unidos mais uma vez sediam o encontro regional, algo que não acontecia desde 1994. Naquele ano, o presidente Bill Clinton recebeu líderes regionais em Miami para pressionar por um grande acordo de livre comércio do Alasca à Terra do Fogo . Desta vez, a invasão da Ucrânia pela Rússia estará entre as questões centrais da agenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até agora foram oito cúpulas: em Miami (1994), Santiago do Chile (1998), Québec (Canadá, 2001), Mar del Plata (Argentina, 2005), Port of Spain (Trinidad e Tobago, 2009), Cartagena de Índias (Colômbia, 2012), Panamá (2015) e Lima (2018).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE