EUA não mudaram essência da política em relação à Venezuela, diz MRE russo

TASS - O abrandamento das sanções contra a Venezuela não muda a essência da política de Washington em relação a Caracas, disse à TASS o diretor do Departamento Latino-Americano do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Schetinin, à margem do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.



"Apoiamos consistentemente o cancelamento das restrições de sanções impostas a esse país. Definitivamente, tomamos nota de que esse movimento está em vigor. Este é fundamentalmente o movimento em uma direção adequada. A questão real, no entanto, é que eles definitivamente não mudam até agora a essência da política seguida pelos EUA em relação à Venezuela", disse o diplomata.



Moscou sempre foi contra "sanções unilaterais ilegais impostas à Venezuela, que eram abertamente discriminatórias por natureza e apresentavam um exemplo de interferência nos assuntos internos, com foco no plano dos EUA, o plano dos estados ocidentais para mudar o governo deste país", acrescentou.

