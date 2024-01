EUA revogam alívio nas sanções à Venezuela

Apoie o 247

247 - Os Estados Unidos não renovarão sua licença geral em abril que permite a compra de petróleo bruto da Venezuela, a menos que haja progresso entre o presidente Nicolás Maduro e a oposição, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, informa a agência de notícias Sputnik.

"Em apoio ao Acordo de Barbados, os Estados Unidos emitiram a Licença Geral 44, que fornece alívio ao setor de petróleo e gás da Venezuela", disse Miller em comunicado.

"Sem progresso entre Maduro e seus representantes e a Plataforma Unitária da oposição, especialmente no que diz respeito à permissão para que todos os candidatos presidenciais concorram nas eleições deste ano, os Estados Unidos não renovarão a licença quando ela expirar em 18 de abril de 2024."

Além disso, os Estados Unidos estão revogando a Licença Geral 43, que autorizava transações envolvendo a empresa estatal venezuelana de mineração de ouro Minerven.

"As pessoas dos EUA terão quatorze dias para encerrar quaisquer transações que foram previamente autorizadas por essa licença", acrescentou o porta-voz.

O procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, disse recentemente que as forças de segurança do país frustraram os preparativos para cinco ataques terroristas e conspirações, com 27 pessoas detidas no caso, que os Estados Unidos afirmam incluir figuras políticas.



Acredita-se que os detidos tenham recrutado militares venezuelanos e planejado, em coordenação com as autoridades dos EUA, tentativas de assassinato contra o presidente Nicolás Maduro e outros altos funcionários. Além disso, o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, alegou que a gigante petrolífera norte-americana Exxon Mobil patrocinou os preparativos para as tentativas frustradas de assassinato.

