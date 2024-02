Evo Morales presta solidariedade a Lula: 'ser declarado persona non grata por um governo genocida é um privilégio'

De acordo com o ex-presidente boliviano, o repúdio de Lula os crimes contra palestinos 'reafirma o compromisso com a vida e a paz perante a comunidade internacional' edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales publicou nesta segunda-feira (19) na rede social X uma mensagem de solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o chefe de Estado condenar o genocídio cometido por forças militares de Israel na Faixa de Gaza, onde quase 30 mil palestinos morreram vítimas dos bombardeios israelenses desde o dia 7 de outubro.

"A nossa solidariedade ao irmão @LulaOficial, injustamente declarado 'persona non grata', por defender a vida e a dignidade do povo palestiniano face ao genocídio em Gaza levado a cabo pelo Estado de #Israel. Ser declarado persona non grata por um governo genocida que comete massacres contra crianças é um privilégio que reafirma o compromisso com a vida e a paz perante a comunidade internacional e os povos do mundo", escreveu.

continua após o anúncio

O presidente Lula foi declarado persona non grata pelo governo de Israel por ter repudiado os crimes contra a população de Gaza. Neste domingo (18), o chefe de Estado comparou o genocídio em Gaza com o extermínio de judeus realizado por Adolf Hitler na Alemanha nazista. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", disse o chefe de Estado a jornalistas em Adis Abeba, na Etiópia.

No sábado (17), Lula afirmou que a solução definitiva para a guerra na Faixa de Gaza vai ocorrer "se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino". "Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses, e demandar a liberação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza – em sua ampla maioria mulheres e crianças – e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população".

continua após o anúncio

Nuestra solidaridad con el hermano @LulaOficial, injustamente declarado como "persona no grata", por defender la vida y dignidad del pueblo palestino ante el genocidio en Gaza realizado por el Estado de #Israel. Ser declarado persona no grata por un gobierno genocida que realiza… pic.twitter.com/4TxoiDTsDH — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 19, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: