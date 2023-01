Evo Morales vê ligação entre o levante terrorista em Brasília e Estados Unidos

Apoie o 247

MONTEVIDÉU (Sputnik) - O governo dos Estados Unidos está promovendo golpes de Estado e judiciais no Brasil, Peru e Argentina porque está perdendo influência na América Latina, disse à Sputnik o ex-presidente boliviano Evo Morales (2006-2019).

"As políticas dos EUA estão falhando, mas, em nossa experiência, quando o império está em declínio, ele apela para a violência, quando o império perde a hegemonia, ele apela para armas e balas, sob a nova política, guerra híbrida, golpe do mês passado, ação judicial contra Cristina [Fernández, ex-presidente da Argentina], irmã do povo, no dia seguinte um golpe parlamentar no Peru, ontem uma tentativa de golpe no Brasil ao estilo de Donald Trump", observou Morales.

No dia 8 de janeiro, centenas de apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram as sedes do Congresso Nacional, da Presidência e do Supremo Tribunal Federal, exigindo uma intervenção militar para derrubar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu o cargo em 1º de janeiro.

Os manifestantes violaram barricadas, agrediram seguranças, quebraram portas e janelas e ocuparam parte do prédio do Palácio do Planalto, sede do Executivo.

Por outro lado, a crise no Peru começou em 7 de dezembro, com o afastamento do ex-presidente Pedro Castillo pelo Congresso de seu país, sob a alegação de que ele ordenou o fechamento do Parlamento peruano.

Desde que os protestos sociais começaram no Peru em 10 de dezembro , pelo menos 46 pessoas morreram e 485 ficaram feridas em confrontos ou acidentes de trânsito e outros eventos relacionados a bloqueios de estradas.

Em 6 de dezembro, um tribunal federal da Argentina condenou a vice-presidente Fernández a seis anos de prisão pelo crime de "administração fraudulenta" em um caso sobre a direção de obras rodoviárias na província de Santa Cruz durante seu mandato como presidente e do ex-presidente Néstor Kirchner.

Desde o início do julgamento, a ex-presidente garantiu que o processo contra ela foi armado politicamente pela oposição e o que ela chama de "partido judiciário", para excluí-la da política nacional: "É um pelotão de fuzilamento", definiu a ex-chefe de Estado ao tribunal.

Perda de hegemonia

Um exemplo da mencionada perda da hegemonia dos EUA é a posição de Washington sobre a Venezuela e a eficácia de grupos como a Aliança do Pacífico ou o Grupo de Lima na região, disse Morales.

"O ex-presidente Donald Trump [2017-2021] organizou o Grupo de Lima com presidentes de direita para derrubar o presidente [da Venezuela Nicolás] Maduro. Para Maduro deram 5 milhões de dólares por sua captura e agora os EUA estão exigindo combustível. Na semana, não reconheceram [Juan] Guaidó, o suposto presidente", acrescentou.

Durante a entrevista, o ex-presidente destacou algumas notas de imprensa que, segundo suas palavras, mostram a posição que os EUA têm em relação à América Latina.

“Trump disse aos conservadores reunidos no México que eles devem impedir a propagação do socialismo, ele enviou uma mensagem aos líderes conservadores do mundo reunidos na Conferência de Ação Conservadora, realizada em 18 de novembro no México”, acrescentou Morales.

Morales criticou a narrativa de Trump, especialmente suas reivindicações em relação às terras nativas.

"A América Latina é a terra deles. Essa é a mentalidade do império. Em pleno século 21. Essa luta não é isolada, o movimento indígena começou a despertar e recuperar nossos recursos naturais", disse Morales.

Ele lembrou que em meados do ano passado o Comando Sul do Exército dos EUA estava preocupado com o lítio latino-americano, mineral usado nas baterias de smartphones.

"O golpe [de Estado] de 2019 [na Bolívia] visava a industrialização do lítio. O dono da Tesla [Elon Musk], os EUA e a Inglaterra financiaram o golpe. A comandante do Comando Sul dos EUA, Laura Richardson, declarou no fórum de segurança que a América Latina é seu bairro", acrescentou.

Lula

Sobre o presidente do Brasil, Lula da Silva, Morales destacou que "é uma garantia, um símbolo de integração para a libertação" e que com ele se fortalece a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).

"Agora com Lula a CELAC está fortalecida. Há um interesse do império que ela não seja fortalecida ", alertou.

Em janeiro de 2020, Bolsonaro decidiu suspender sua participação neste órgão regional por uma suposta “incapacidade” de proteger a democracia, com fortes críticas aos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua.

Nos últimos anos, a ideia de apostar em uma maior integração da América Latina começou a ganhar força dentro da esquerda latino-americana, que busca maior independência para a região da influência de outras potências.

Em novembro, o ex-candidato presidencial equatoriano Andrés Arauz disse à Agência Sputnik que a esquerda latino-americana precisa aproveitar a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil para avançar na integração regional.

Na mesma linha, o ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Rogelio Mayta, disse à Sputnik no início de dezembro que a América Latina deve defender seus interesses e promover a integração da região para evitar influências estrangeiras diante da luta que está ocorrendo entre as potências mundiais.

A CELAC é um mecanismo intergovernamental em nível regional, que promove a integração e o desenvolvimento dos 33 países latino-americanos e caribenhos que a compõem.



