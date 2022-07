Ex-assessor de Castillo é preso após meses foragido

Apoie o 247

LIMA (Reuters) - Bruno Pacheco, ex-conselheiro sênior do presidente do Peru, Pedro Castillo, se entregou às autoridades após meses foragido por conta de uma investigação de corrupção, afirmou a procuradora-geral do país nesta terça-feira.

A prisão de Pacheco ocorre após a indicação de uma equipe de polícia especial encarregada de rastrear e capturar aliados de Castillo que estão sendo investigados criminalmente.

Dois dos aliados de Castillo continuam foragidos, incluindo seu ex-ministro dos Transportes e seu sobrinho.

A procuradora-geral Patricia Benavides parabenizou a equipe quando anunciou a prisão de Pacheco, que estava foragido desde março. A Reuters não conseguiu contatar imediatamente o advogado de Pacheco.

Castillo, que é de esquerda, está no poder há menos de um ano e enfrenta no momento cinco investigações criminais diferentes, inclusive uma por suposta obstrução de Justiça.

Castillo enfrenta questionamentos de procuradores e rejeitou todas as alegações.

O presidente peruano publicou no Twitter na manhã desta terça-feira que a notícia sobre Pacheco era "satisfatória" e disse que ela desmente as acusações de que o Poder Executivo do país estaria protegendo indivíduos.

