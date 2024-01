Ex-combatentes das Malvinas denunciam "plano para entregar soberania" da Argentina ao Reino Unido

Apoie o 247

247 - Representantes do Centro de Ex-Combatentes das Ilhas Malvinas (CECIM) em La Plata, Buenos Aires, capital argentina, denunciam que o presidente ultradireitista Javier Milei (La Libertad Avanza) quer apresentar um "plano de rendição" da "soberania nacional". De acordo com o CECIM, "não há soberania possível" quando "todos os dias" é mais "evidente" que o governo "responde a uma corporação política alheia à defesa dos interesses nacionais". Os relatos foram publicados nesta sexta-feira (5) pela agência de notícias RT.

"Notamos uma lacuna em um parágrafo enganoso que coincide com o que o LLA escreveu em sua plataforma eleitoral, que diz: 'Neste contexto, o governo argentino deseja manter uma relação madura com o Reino Unido, que contemple um diálogo substantivo e construtivo sobre todas as questões de interesse comum, com vistas a gerar um clima de confiança propício à retomada das negociações'", explicou a entidade. "Estamos novamente nas mãos de uma força-tarefa para entregar todos os vestígios de política soberana", acrescentou.

Antes da eleição na Argentina, Milei provocou polêmica por sua admiração pela ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que governou em 1982 durante a guerra. "Na história da humanidade houve grandes líderes. A senhora Thatcher estava", disse num dos debates presidenciais.

