Ex-ditador peruano Alberto Fujimori pode deixar a prisão, decide Justiça do Peru

Lima (Reuters) - O mais alto tribunal constitucional do Peru decidiu na quinta-feira que o ex-presidente Alberto Fujimori pode ser libertado da prisão, onde foi condenado a cumprir até 2032 por violações de direitos humanos, disse um juiz.



Fujimori, de 83 anos, já havia sido perdoado na véspera de Natal de 2017. Mas o tribunal constitucional revogou essa decisão controversa alegando que ela era irregular.



A nova decisão restabelece o perdão, após a nomeação de juízes nos últimos anos que eram vistos como mais simpáticos ao ex-presidente.

O juiz Eloy Espinosa-Saldana confirmou a decisão por 4 a 3 em comentários transmitidos pelo canal local Canal N. Não ficou claro quando Fujimori pode deixar a prisão ou se novos desafios legais podem impedir a decisão.



Grupos de esquerda convocaram protestos ainda nesta quinta-feira. O primeiro perdão levou milhares de pessoas às ruas.



Fujimori, que governou o Peru entre 1990 e 2000, é uma figura altamente polarizadora. Em seu primeiro mandato, ele girou a economia e encerrou um período de hiperinflação, mas depois foi condenado por violações de direitos humanos envolvendo uma repressão ao brutal grupo guerrilheiro Sendero Luminoso.

O primeiro-ministro peruano, Anibal Torres, disse em resposta à decisão que o governo deve obedecê-la, embora a tenha criticado como forma de "garantir a impunidade" do ex-presidente.



"Eu já disse no passado que este (tribunal) deveria desaparecer, é muito negativo para o país", disse Torres à mídia local. "Este organismo vem causando muitos danos ao país como neste caso concreto."

O Tribunal Constitucional do Peru é o tribunal supremo do país e separado do Poder Executivo.



O presidente esquerdista Pedro Castillo, que assumiu o cargo em julho depois de derrotar a filha de Fujimori, Keiko, no segundo turno, disse durante a campanha que gostaria de desmantelar o tribunal. Desde que se tornou presidente, no entanto, ele se manteve em silêncio sobre o assunto.



Fujimori renunciou à presidência em 2000, logo após iniciar um terceiro mandato. Quando uma série de vídeos mostrou seu chefe de espionagem subornando políticos em dinheiro, ele voou para o Japão e apresentou sua demissão por fax. No Japão, ele reivindicou a cidadania japonesa e permaneceu por anos antes de voar para o Chile em 2005, onde foi preso. Mais tarde, ele foi extraditado para o Peru, onde foi processado com sucesso.

Fujimori foi condenado em 2009 e libertado em 2017 por alguns meses, antes de ser preso novamente quando seu perdão foi anulado.



Os aliados de Fujimori - incluindo sua filha Keiko, que concorreu à presidência três vezes - há muito dizem que ele luta com problemas de saúde e merece um perdão humanitário. Fujimori foi hospitalizado na semana passada e recebeu alta na segunda-feira.

