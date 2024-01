Ex-presidente da Guatemala está impedido de entrar nos EUA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - O ex-presidente da Guatemala Alejandro Giammattei está impedido de entrar nos Estados Unidos devido a alegações de "seu envolvimento em corrupção significativa", informou o Departamento de Estado dos EUA na quarta-feira.

Giammattei foi derrotado em agosto pelo líder anticorrupção Bernardo Arévalo em sua tentativa de reeleição como presidente do país mais populoso da América Central.

continua após o anúncio

"O Departamento de Estado tem informações confiáveis que indicam que Giammattei aceitou subornos em troca do desempenho de suas funções públicas durante seu mandato como presidente da Guatemala, ações que minaram o estado de direito e a transparência do governo", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em um comunicado.

A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Giammattei para ele comentar o assunto.

continua após o anúncio

Arévalo foi empossado como presidente da Guatemala na madrugada de segunda-feira, após uma posse caótica que foi adiada por horas devido a uma última tentativa dos opositores do Congresso de enfraquecer sua autoridade.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: